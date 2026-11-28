Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол заявил, что именно жёсткое воспитание помогло его сыну стать одним из богатейших людей в истории. Своими методами воспитания наследников 80-летний предприниматель поделился в интервью, подробности которого приводит немецкая газета Bild.

По признанию Маска-старшего, он мог часами читать сыновьям нотации, иногда по четыре часа подряд. Его сын Кимбал называл такое обращение психологической пыткой, однако сам Эррол считает, что строгость помогла его детям добиться успеха.

«Результат этой «психологической пытки» заключается в том, что сегодня они миллиардеры, а один из них входит в число богатейших людей в истории», — сказал Эррол Маск.

В прошлом основатель SpaceX сравнивал своего отца с доктором Джекилом и мистером Хайдом. Предприниматель признавал, что многому у него научился, однако оба брата обвиняли отца в психологическом насилии.

Несмотря на это, Маск-старший считает свои отношения с сыновьями идеальными. При этом он признаёт, что их общение зачастую сводится к молчанию и коротким односложным ответам.