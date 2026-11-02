Отец американского миллиардера Илона Маска, 80-летний предприниматель Эррол Маск, приехал в Уфу на международный форум «Российская креативная неделя — Евразия». Гость уже успел встретиться с главой Башкирии Радием Хабировым, который поделился впечатлениями от общения с ним на оперативном совещании в ЦУРе.

«Мы провели с ним очень интересный разговор. Это была дружеская беседа. Ему 80 лет, но он в отличной форме. Это удивительный человек. Вот такие гости к нам приехали», — рассказал руководитель республики.

Хабиров отметил, что мероприятие собрало представителей разных стран и известных экспертов. В числе зарубежных гостей также оказалась делегация из Объединённых Арабских Эмиратов.

Международный фестиваль-форум проходит в столице Башкирии со 2 по 4 ноября. Его участники обсуждают развитие креативной экономики, международное сотрудничество и совместные проекты в сфере культуры, технологий и бизнеса.

Основной площадкой мероприятия стал конгресс-холл «Торатау». Программа включает деловые дискуссии, встречи представителей креативных индустрий, культурные мероприятия и презентации новых инициатив.