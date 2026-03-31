Эррол Маск допустил возможность переезда в Москву

Отец известного предпринимателя и изобретателя Илона Маска, международный инвестор Эррол Маск, допустил для себя возможность проживания в Москве. Такую информацию он озвучил на пресс-конференции в ТАСС.

В беседе с представителями СМИ на пресс-конференции в ТАСС он объяснил, что ранее всерьёз не задумывался о смене локации. Эррол Маск признался в симпатии к России, а Москву охарактеризовал как красивый мегаполис, отметив при этом, что по душе ему всё же жизнь за пределами городской черты.

Вместе с тем он подчеркнул: оказавшись перед необходимостью выбирать, он бы склонился к тому, чтобы рассмотреть столицу в качестве одного из вариантов.

«Мне очень нравится Россия. Мне нравится Москва», — отметил он.

Ранее Эррол Маск во время своего прошлого визита в Москву высоко оценил российские космические ракеты. Бизнесмен отметил качество и долговечность отечественных разработок. По его словам, российские ракеты были спроектированы и построены много лет назад. При этом Маск отметил, что ракеты компании его сына SpaceX отличаются большей современностью и технологической новизной.