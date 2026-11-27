Четыре человека погибли, ещё шестеро, в том числе двое детей, получили ранения в результате атак беспилотников на Донецкую Народную Республику 26 ноября. Под удары попали Горловка, Харцызск, Енакиево, Ждановка и Селидово. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Самые тяжёлые последствия зафиксированы в Горловке. В Центрально-Городском районе при атаке на легковой автомобиль погибли два человека, их личности устанавливаются. В Никитовском районе во время отдельного удара погибла женщина 1997 года рождения. Ещё один мужчина 1985 года рождения погиб при атаке беспилотника на открытой местности.

В Харцызске беспилотник атаковал электропоезд. Пострадала семья: женщина 1973 года рождения и двое мальчиков 2011 и 2013 годов рождения. Кроме того, на дороге Енакиево — Ждановка в Шахтёрском муниципальном округе при ударах по грузовым автомобилям получили ранения водители 1960 и 1992 годов рождения.

Ещё один пострадавший — мужчина 1989 года рождения — был зарегистрирован в Селидове.

В результате атак за день повреждения получили пять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры. Также пострадали рейсовый автобус, специальная техника, грузовые и легковые автомобили. Последствия зафиксированы в Донецке, Горловке, Макеевке, Мариуполе, Харцызске, Торезе, а также в Волновахском, Шахтёрском и Красноармейском муниципальных округах.