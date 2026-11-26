Четыре человека пострадали в результате ночной атаки беспилотников на Славянский район Краснодарского края. Двоих из них доставили в больницу, сообщили в региональном оперативном штабе.

В Славянске-на-Кубани повреждения получили четыре многоквартирных дома. В квартирах выбило стёкла, пострадали фасады зданий. На месте работают экстренные службы.

Последствия падения обломков БПЛА также зафиксировали в Калининском районе. В станице Старовеличковской повреждены окна трёх частных домов. Никто из местных жителей не пострадал.

Утром 26 ноября режим беспилотной опасности на территории Краснодарского края отменили.

Всего восемь дней назад другой муниципалитет Кубани — Северский район — также подвергся атаке беспилотников. Тогда повреждения получили 83 жилых дома, а за медицинской помощью обратились девять человек. В зданиях выбило окна, пострадали крыши и фасады, на стенах появились трещины. Для оказания правовой помощи пострадавшим жителям краевая прокуратура открыла специальную горячую линию и взяла на контроль соблюдение их прав.