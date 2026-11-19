Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию для жителей Северского района, пострадавших в результате атаки беспилотников 18 ноября. Граждане могут обратиться за правовой помощью и сообщить о нарушении своих прав по телефону +7 (918) 140-11-32. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и наладила взаимодействие с другими ведомствами для оперативного оказания помощи населению. Ситуацию контролирует руководство краевой прокуратуры.

В результате атаки украинских беспилотников пострадали девять человек. Одного из них госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь амбулаторно. Из-за падения обломков БПЛА также произошли пожары на двух предприятиях.

По последним данным регионального оперативного штаба, повреждения получили 83 жилых дома — пять многоквартирных и 78 частных. Больше всего строений пострадало в посёлке Афипском, где повреждены 50 зданий. Ещё 21 частный дом пострадал в Ильском и 12 — в станице Новодмитриевской. В некоторых зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады, обнаружены трещины в стенах. Специальные комиссии продолжают оценивать ущерб.

Ранее Life.ru сообщал, что 16 ноября Северский район уже подвергался массированной атаке беспилотников. По словам главы муниципалитета Алексея Чеверева, отражение налёта продолжалось около пяти часов. Тогда ранения получили шесть человек, в том числе двое детей. Троих пострадавших госпитализировали, а фрагменты дронов обнаружили по 19 адресам в нескольких населённых пунктах. На месте работали экстренные службы.