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Опубликовано 5 октября, 05:34

Четыре человека погибли при ударе США по катеру в Карибском море

Американские военные нанесли удар по скоростному катеру в Карибском море. По версии США, судно использовали для перевозки наркотиков. В результате атаки погибли четыре человека, сообщило Южное командование ВС США.

Удар по катеру в Карибском море. Видео © X / U.S. Southern Command

«Разведка выявила активное участие судна в наркотрафике»,указали в командовании.

Американские СМИ сообщают, что с начала ударов по катерам осенью 2025 года погибли более 230 человек. США заявляют, что поражённые суда предположительно использовали для перевозки наркотиков.

США ударили по лодке с предполагаемыми наркоторговцами в Карибском море
США ударили по лодке с предполагаемыми наркоторговцами в Карибском море

В сентябре американские военные также провели операцию в восточной части Тихого океана. Целями стали суда, которые, по данным США, использовали в интересах эквадорского наркокартеля «Лос-Чонерос». После перехвата и проверки американские военные уничтожили группу судов.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IM_photo

Лия Мурадьян
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