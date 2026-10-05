Четыре человека погибли при ударе США по катеру в Карибском море

Американские военные нанесли удар по скоростному катеру в Карибском море. По версии США, судно использовали для перевозки наркотиков. В результате атаки погибли четыре человека, сообщило Южное командование ВС США.

Удар по катеру в Карибском море. Видео © X / U.S. Southern Command

«Разведка выявила активное участие судна в наркотрафике», — указали в командовании.

Американские СМИ сообщают, что с начала ударов по катерам осенью 2025 года погибли более 230 человек. США заявляют, что поражённые суда предположительно использовали для перевозки наркотиков.

В сентябре американские военные также провели операцию в восточной части Тихого океана. Целями стали суда, которые, по данным США, использовали в интересах эквадорского наркокартеля «Лос-Чонерос». После перехвата и проверки американские военные уничтожили группу судов.