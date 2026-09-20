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Опубликовано 20 сентября, 02:00

США ударили по лодке с предполагаемыми наркоторговцами в Карибском море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Fletcher

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Fletcher

Американские военные нанесли удар по лодке в Карибском море, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщило Южное командование Вооружённых сил США в социальной сети X.

США ударили по лодке с предполагаемыми наркоторговцами в Карибском море.

Видео © X / U.S. Southern Command

По утверждению командования, судно двигалось по известному маршруту наркотрафика и было задействовано в перевозке запрещённых веществ. Американская сторона назвала находившихся на борту людей «наркотеррористами», однако независимых подтверждений этой информации не привела.

Миллиард баррелей через Ормуз: В США отчитались о работе военных на нефтяном маршруте
Миллиард баррелей через Ормуз: В США отчитались о работе военных на нефтяном маршруте

Ранее Life.ru сообщал, что хакеры атаковали два следовавших в США нефтяных танкера. Из-за вмешательства в навигационные системы суда отклонились от заданных маршрутов. Танкеры перевозили нефть и сжиженный природный газ.

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Виталий Приходько
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