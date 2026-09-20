Американские военные нанесли удар по лодке в Карибском море, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщило Южное командование Вооружённых сил США в социальной сети X.

США ударили по лодке с предполагаемыми наркоторговцами в Карибском море. Видео © X / U.S. Southern Command

По утверждению командования, судно двигалось по известному маршруту наркотрафика и было задействовано в перевозке запрещённых веществ. Американская сторона назвала находившихся на борту людей «наркотеррористами», однако независимых подтверждений этой информации не привела.

Ранее Life.ru сообщал, что хакеры атаковали два следовавших в США нефтяных танкера. Из-за вмешательства в навигационные системы суда отклонились от заданных маршрутов. Танкеры перевозили нефть и сжиженный природный газ.