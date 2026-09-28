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Опубликовано 28 сентября, 07:07

Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на больницу в Донецке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Четыре мирных жителя получили ранения при ночной атаке беспилотника на больницу в Будённовском районе Донецка. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в MAX.

«По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА на медицинское учреждение в Буденновском районе пострадали женщина 1949 года рождения, мужчины 1956, 1971 и 1994 годов рождения», — написал он.

По словам Кулемзина, в результате удара также повреждено здание больницы. У медучреждения пострадали кровля, фасад и остекление. Других подробностей глава города не привёл.

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Ранее Life.ru сообщал о четырёх пострадавших при атаке беспилотника на Киевский район Донецка. Среди раненых тогда оказался 16-летний подросток.

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Наталья Афонина
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