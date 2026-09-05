Четыре человека пострадали при столкновении автобуса с «КамАЗом» в Петербурге

Четыре человека пострадали при столкновении лазурного автобуса маршрута № 72 с «КамАЗом» в Санкт-Петербурге. Авария произошла утром 5 сентября на улице Маршала Говорова.

Сообщение о ДТП напротив дома № 4 поступило экстренным службам около 10:30. Судя по кадрам с места происшествия, у автобуса серьёзно повреждено лобовое стекло, повреждения получил и грузовик.

Все четверо пострадавших были госпитализированы. В городском комитете по транспорту уточнили, что у них диагностированы травмы лёгкой и средней степени тяжести.

К ликвидации последствий аварии привлекли восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. На месте также работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

Из-за столкновения движение по улице Маршала Говорова оказалось затруднено. Причины и все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал, что 25 августа на КАД в Петербурге автобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего пострадали пять человек. ДТП произошло на внутреннем кольце в районе Сестрорецка, а к ликвидации последствий привлекали 14 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства той аварии также устанавливали сотрудники экстренных служб.