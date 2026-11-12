Четыре человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в центре Вашингтона, примерно в полутора километрах от Белого дома. Инцидент произошёл утром 12 ноября в районе Логан-Сёркл. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на столичную полицию.

Четверо пострадали при стрельбе неподалёку от Белого дома в столице США. Видео © Х / Benny Johnson

Правоохранители прибыли в район пересечения 15-й улицы и улицы P на северо-западе американской столицы. По информации Associated Press, сообщения о стрельбе поступали из нескольких мест.

После происшествия полиция перекрыла прилегающие улицы и оцепила значительную часть квартала, где расположены фитнес-центр VIDA, церковь Святого Луки и жилые дома. Ближайшие школы временно закрыли на вход и выход, а местных жителей призвали избегать района проведения операции.

К работе подключились сотрудники федерального Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF). Правоохранители начали поиски подозреваемого.

Ранее Life.ru рассказывал, что 9 ноября возле Белого дома перекрыли движение после автомобильной аварии и задержали двух человек. Тогда водитель легкового автомобиля выехал на тротуар у площади Лафайет и врезался в дорожный знак. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам охраны. Почти одновременно другой мужчина перелез через защитное ограждение неподалёку от президентской резиденции. Его также задержали, а журналистам на территории Белого дома временно запретили выходить из здания.