В Вашингтоне полиция перекрыла улицы возле Белого дома после автомобильной аварии у площади Лафайет. Машина выехала на тротуар и врезалась в информационный знак неподалёку от резиденции президента США Дональда Трампа. Водителя задержали после столкновения с сотрудниками охраны, сообщает телеканал NBC Washington.

У Белого дома перекрыли движение после ДТП и задержали двух человек. Видео © X/Steve Hanke

Инцидент произошёл 9 ноября незадолго до 10:00 по местному времени. Серебристый седан оказался на пешеходной дорожке в северной части площади Лафайет. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что из-под капота автомобиля поднимается дым.

Когда водитель вышел из машины, между ним и сотрудниками Секретной службы США и Национальной гвардии произошла потасовка. Силовикам удалось задержать мужчину. Его личность и причины аварии пока не раскрываются.

В целях безопасности правоохранители перекрыли несколько улиц, ведущих к Белому дому. К проверке автомобиля привлекли сапёров столичной полиции, которые должны были убедиться в отсутствии взрывчатки.

Одновременно неподалёку произошёл ещё один инцидент. Другой мужчина перелез через защитное ограждение возле северо-западной части площади Лафайет. Его также задержали. Правоохранители выясняют, были ли связаны действия двух нарушителей. На время проверки журналистам, находившимся в Белом доме, приказали оставаться внутри здания.

Ранее Life.ru сообщал, что возле Белого дома задержали вооружённого мигранта из Венесуэлы, угрожавшего убить Дональда Трампа. Инцидент произошёл 5 ноября. В автомобиле подозреваемого обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.