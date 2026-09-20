В Вашингтоне задержали мужчину, потребовавшего встречи с Трампом

В Вашингтоне задержали мужчину, который заехал на автомобиле на тротуар возле Белого дома и потребовал поговорить с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает PEOPLE со ссылкой на представителя Секретной службы.

Мужчина был арестован после требования о встрече с Трампом. Видео © X / Ksenija Pavlovic McAteer I The Pavlovic Today

Инцидент произошёл 19 сентября на пересечении 16-й улицы и H Street Northwest, рядом с площадью Лафайет. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и обыскали его автомобиль. Из-за случившегося прилегающие дороги временно перекрыли. Представитель Секретной службы сообщил, что машину проверили и не обнаружили внутри опасных материалов.

Задержанного доставили в больницу для оценки психического состояния. Его имя не сообщается. Трампа в момент происшествия в Белом доме не было — согласно его публичному расписанию, президент находился в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд. Секретная служба поблагодарила своих сотрудников и столичную полицию за оперативную реакцию.

Ранее Дональд Трамп на сутки сократил пребывание в Кэмп-Дэвиде и вернулся в Вашингтон. Республиканец покинул загородную резиденцию в штате Мэриленд в субботу, 19 сентября. Согласно ранее опубликованному рабочему графику, он должен был вернуться в столицу только вечером в воскресенье. Белый дом не объяснил изменение планов.