Истребитель перехватил нарушителя над резиденцией Трампа

Американский истребитель F-16 перехватил небольшой гражданский самолёт, нарушивший ограничения на полёты над городом Термонт в штате Мэриленд. Рядом находится загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, где в тот момент находился Дональд Трамп, сообщает Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

Инцидент произошёл 19 сентября около 07:50 по местному времени — 14:50 мск. Во время перехвата пилот F-16 выпустил тепловые ловушки, чтобы привлечь внимание нарушителя и установить с ним связь.

В NORAD подчеркнули, что ловушки быстро и полностью сгорают в воздухе, поэтому не представляют опасности для людей на земле. Их запуск могли видеть жители окрестностей, обсуждавшие произошедшее в социальных сетях.

После перехвата гражданский самолёт благополучно сопроводили за пределы закрытой зоны. Причина, по которой его пилот нарушил ограничения, пока не называется.

В командовании напомнили, что при появлении истребителей пилотам необходимо выйти на аварийную частоту и развернуть самолёт, а затем следовать поступающим указаниям. Трамп прибыл в Кэмп-Дэвид вечером 18 сентября и планировал провести там выходные.

Ранее Life.ru сообщал, что пауэрбанк экс-министра транспорта Нидерландов Камиля Эйрлингса взорвался на борту самолёта KLM. Экипаж потушил возгорание, однако следовавший из Амстердама на Кюрасао лайнер развернули над Атлантикой. Эйрлингс получил лёгкие травмы.