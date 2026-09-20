Трамп вернулся из Кэмп-Дэвида в Белый дом на сутки раньше графика

Американский лидер Дональд Трамп на сутки сократил пребывание в Кэмп-Дэвиде и вернулся в Вашингтон. О его прибытии в Белый дом сообщил президентский пресс-пул.

Республиканец покинул загородную резиденцию в штате Мэриленд в субботу, 19 сентября. Согласно ранее опубликованному рабочему графику, он должен был вернуться в столицу только вечером в воскресенье. Белый дом не объяснил изменение планов.

Американские СМИ предложили несколько версий. Газета The Hill связала отъезд президента с атакой йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на Эр-Рияд. Средства ПВО Саудовской Аравии отразили этот удар.

Fox News указал на предложения Ирана о прекращении войны. Тегеран передал свои условия Вашингтону через посредников из Катара и ожидает ответа Трампа. Официального подтверждения связи этих событий с возвращением президента нет.

Ранее истребитель F-16 перехватил гражданский самолёт возле Кэмп-Дэвида, где находился Трамп. По данным NORAD, пилот небольшого воздушного судна нарушил ограничения на полёты над Термонтом в Мэриленде. Перехват произошёл 19 сентября около 07:50 по местному времени, или 14:50 мск. Для привлечения внимания нарушителя пилот истребителя выпустил тепловые ловушки. В командовании пояснили, что такие ловушки полностью сгорают в воздухе и не угрожают людям на земле. Военные сопроводили самолёт за пределы закрытой зоны, причину нарушения не назвали.