Агенты Секретной службы США задержали возле Белого дома нелегального мигранта из Венесуэлы, который угрожал убить президента Дональда Трампа. Мужчина находился в автомобиле с огнестрельным оружием и боеприпасами. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США.

Мигрант из Венесуэлы, задержанный с оружием возле Белого дома. Фото © Министерство внутренней безопасности США

Инцидент произошёл вечером 5 ноября на Конститьюшн-авеню в Вашингтоне. Сотрудники Секретной службы обратили внимание на подозрительное поведение мужчины, сидевшего в припаркованном автомобиле. Когда агенты приблизились к машине, незнакомец заявил, что слышит голоса, которые приказали ему отправиться в американскую столицу и убить Трампа.

При проверке выяснилось, что автомобиль числится в угоне. Внутри правоохранители обнаружили три единицы огнестрельного оружия: винтовку типа AR-15, пистолеты-пулемёты и пистолеты, включая Mac-10 и Glock 43X, а также несколько десятков патронов. Мужчину задержали.

Арсенал задержанного возле Белого дома. Фото © Министерство внутренней безопасности США

По данным американского Министерства внутренней безопасности, подозреваемого зовут Ронни Йордрикс Гуанипа Кринос. Он незаконно пересёк границу США со стороны Техаса в марте 2024 года. Тогда его задержала пограничная служба, однако впоследствии мигранта отпустили на территорию страны при администрации Джо Байдена.

После нового задержания венесуэльца передали под стражу Службы федеральных маршалов США. Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) направила запрос на его дальнейшее удержание. Мужчине предъявили обвинения, связанные с незаконным хранением и перевозкой огнестрельного оружия, а также использованием угнанного автомобиля.

Директор Секретной службы США Шон Карран отметил, что сотрудники ведомства сумели обезвредить потенциально опасного человека до того, как он причинил кому-либо вред. По его словам, спецслужбы обеспокоены ростом числа угроз в отношении охраняемых лиц и намерены активнее выявлять подозреваемых ещё до их прибытия в Вашингтон.

Ранее Life.ru сообщал, что в Лос-Анджелесе задержали 40-летнего подкастера Бенджамина Азарию Саутворта по обвинению в угрозах убийством президента США Дональда Трампа. По данным прокуратуры, мужчина несколько месяцев публиковал в интернете призывы расправиться с американским лидером. Ему также предъявили обвинения в киберпреследовании семьи бывшего адвоката Трампа. Расследованием занимались ФБР и Секретная служба США.