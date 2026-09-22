Четыре человека пропали в трёх районах Приангарья, где видели медведей
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Четырёх человек ищут в тайге сразу в трёх районах Иркутской области, где видели медведей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. К поисковой операции подключили полицейских, спасателей, волонтёров, местных жителей и охотников.
В Братском районе пропала 81-летняя жительница СНТ «Целинник», которая ушла в лес за берестой и не вернулась. В Казачинско-Ленском районе разыскивают семейную пару из деревни Ключи, также отправившуюся в лес. Кроме того, в Зиминском районе продолжаются поиски 67-летней Елены Осиповой. Женщина ушла за ягодами из села Новолетники и заблудилась.
«Кроме того, к спасательной операции привлекаются охотники, так как в данных районах местные жители ранее видели медведей», — отметили в МВД.
Ранее Life.ru сообщал, что охотники ликвидировали медведя, насмерть задравшего двух сборщиков ягод в Приангарье. Мужчины погибли, третьему удалось спастись. Позднее хищника застрелили охотники. После серии опасных выходов хищников власти региона также усилили меры безопасности.
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