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Опубликовано 22 сентября, 07:11

Четыре человека пропали в трёх районах Приангарья, где видели медведей

Обложка © MAX / МВД38

Обложка © MAX / МВД38

Четырёх человек ищут в тайге сразу в трёх районах Иркутской области, где видели медведей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. К поисковой операции подключили полицейских, спасателей, волонтёров, местных жителей и охотников.

В Братском районе пропала 81-летняя жительница СНТ «Целинник», которая ушла в лес за берестой и не вернулась. В Казачинско-Ленском районе разыскивают семейную пару из деревни Ключи, также отправившуюся в лес. Кроме того, в Зиминском районе продолжаются поиски 67-летней Елены Осиповой. Женщина ушла за ягодами из села Новолетники и заблудилась.

«Кроме того, к спасательной операции привлекаются охотники, так как в данных районах местные жители ранее видели медведей», — отметили в МВД.

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Ранее Life.ru сообщал, что охотники ликвидировали медведя, насмерть задравшего двух сборщиков ягод в Приангарье. Мужчины погибли, третьему удалось спастись. Позднее хищника застрелили охотники. После серии опасных выходов хищников власти региона также усилили меры безопасности.

Больше новостей о дикой природе и опасных животных — в разделе «Животные» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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