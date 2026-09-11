Четыре дня у маяка: Севший на мель «Русский Восток» вытянули на большую воду

Сухогруз «Русский Восток» сняли с мели в Амурском заливе у Владивостока. Судно отбуксировали в море, сообщает в Max пресс-служба МЧС по Приморскому краю.

Буксировка судна. Видео © Max / МЧС Приморского края

Операцию провели вечером (по местному времени) на максимальном приливе. В ней участвовали два буксира Морской спасательной службы. Как пишет Amur Mash, компания — владелец судна проходит процедуру банкротства и находится под внешним наблюдением.