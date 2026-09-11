Четыре дня у маяка: Севший на мель «Русский Восток» вытянули на большую воду
МЧС: Сухогруз «Русский Восток» сняли с мели у Владивостока
Обложка © Max / МЧС Приморского края
Сухогруз «Русский Восток» сняли с мели в Амурском заливе у Владивостока. Судно отбуксировали в море, сообщает в Max пресс-служба МЧС по Приморскому краю.
Буксировка судна. Видео © Max / МЧС Приморского края
Операцию провели вечером (по местному времени) на максимальном приливе. В ней участвовали два буксира Морской спасательной службы. Как пишет Amur Mash, компания — владелец судна проходит процедуру банкротства и находится под внешним наблюдением.
Теплоход провёл у Токаревского маяка почти четыре дня. Ранее его сорвало с якоря и отнесло к берегу, где судно оказалось на мели. По предварительным данным оперативных служб, серьёзных повреждений «Русский Восток» не получил. После осмотра его планировали отправить на Ливадийский судоремонтный завод в Находке.
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