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Опубликовано 11 сентября, 08:08

Теплоход «Русский Восток» сняли с мели и планируют отправить на ремонт в Находку

Обложка © Max / Дальневосточная транспортная прокуратура

Обложка © Max / Дальневосточная транспортная прокуратура

Теплоход «Русский Восток», оказавшийся на мели у Владивостока, сняли с грунта и отбуксировали в безопасное место. Перед операцией специалисты обследовали судно, сообщила пресс-служба Приморской транспортной прокуратуры.

Севшее на мель судно. Видео © Max / Дальневосточная транспортная прокуратура

Предварительно, теплоход направят на Ливадийский ремонтно-судостроительный завод в Находке. Серьёзных повреждений у судна не обнаружили. Его дальнейший маршрут и сроки отправки на предприятие пока не уточняются. Приморская транспортная прокуратура продолжает надзорные мероприятия и будет контролировать ситуацию до завершения всех работ.

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Напомним, «Русский Восток» оказался у Токаревского маяка утром 8 сентября. Пустое судно без экипажа сорвалось с якорной стоянки в Амурском заливе во время сильного ветра и село на мель. После происшествия спасатели обследовали акваторию возле сухогруза. В МЧС сообщили, что утечки нефтепродуктов не обнаружено.

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Татьяна Миссуми
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