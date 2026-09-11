Несколько дней на перевёрнутой лодке: у Аляски чудом спасли 15-летнего подростка

15-летнего подростка нашли живым на перевёрнутой рыбацкой лодке в Беринговом море у берегов Аляски. Судно обнаружили примерно в шести километрах от острова Святого Лаврентия спустя несколько дней после того, как оно вышло в море.

Береговая охрана США заметила подростка утром 7 сентября. Он сидел на корпусе опрокинувшейся лодки и страдал от переохлаждения. С самолёта ему сбросили спасательный плот и необходимое снаряжение, после чего на помощь подошло находившееся неподалёку судно Northwest Explorer.

Как пишет CBS News со ссылкой на Anchorage Daily News, спасённый рассказал капитану Northwest Explorer Адаму Уайту, что после опрокидывания лодки несколько дней держался на ней, ожидая помощи.

Вместе с подростком в море вышли ещё два человека. Их обнаружили без признаков жизни и подняли из воды. Имена погибших официально не назывались.

Лодку в последний раз видели 4 сентября, когда она вышла из района Савунги на острове Святого Лаврентия. Вернуться рыбаки должны были ранним утром 6 сентября. О пропаже людей властям сообщили вечером того же дня, однако плохая видимость не позволила сразу начать полноценные поиски.

Ранее Life.ru рассказывал, как 11-летняя девочка три дня дрейфовала в Средиземном море после кораблекрушения и была найдена живой. Она удерживалась на воде благодаря спасательному жилету и надувным камерам.