Житель Якутии спас тонувшую девочку в Приморье, но сам не смог выбраться из воды

Кадры спасения тонувшей девочки в Приморье появились в Сети. 27-летний житель Якутии Денис Кинкалак бросился в воду после криков о помощи, вытолкнул ребёнка к берегу, но сам выбраться не смог. Об этом стало известно RT.

Спасение девочки в Приморье. Видео © Telegram / RT на русском

На видео запечатлён момент спасения ребёнка у Токаревского маяка во Владивостоке. Трагедия произошла 31 августа. Во время отдыха с друзьями Кинкалак услышал крики женщины, которая просила помочь её дочери. Волна сбила девочку в воду, а рядом с берегом начиналась большая глубина. Не умеющий плавать товарищ Дениса, Сергей, растерялся. Кинкалак передал ему сумку и телефон, после чего прыгнул в море и направился к ребёнку.

Подплыв к девочке, мужчина стал успокаивать её и показывать, куда двигаться. Несмотря на сильные волны, ему удалось подтолкнуть ребёнка в сторону суши. На помощь девочке пришёл ещё один мужчина. Вместе с Сергеем они вытащили ребёнка из воды и передали матери. Самого Кинкалака тем временем начало уносить течением примерно на 25 метров от берега.

Сил выбраться у него уже не оставалось. По словам Сергея, Денис лёг на спину, чтобы сохранить энергию, а очевидцы начали искать лодки и звонить спасателям. Поиски продолжались около пяти часов, однако обнаружить мужчину не удалось. Спасатели предупредили о сильном шторме. Денис Кинкалак до сих пор числится пропавшим, а участники поискового отряда считают, что он погиб. Знакомый героя рассказал, что тот не был любителем экстрима и в обычной жизни отличался осторожностью.

«Он повар-кондитер, вообще по жизни аккуратный, не рисковый, что ли. Прыжки с парашютом или какой-то экстрим — точно не про него. Мы все растерялись, а он быстро сориентировался», — сказал его друг.

За проявленное мужество Дениса планируют представить к награде посмертно.

Ранее трагедия произошла на пляже Фрунзе в Крыму. 38-летний Денис Грибахо погиб, пытаясь помочь девушке, оказавшейся в море во время шторма. По словам очевидцев, женщина отправилась кататься на сапборде, несмотря на сильное волнение, и в какой-то момент оказалась в воде. Грибахо бросился следом и сумел добраться до неё.