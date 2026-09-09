МЧС не обнаружило утечку топлива у теплохода, севшего на мель во Владивостоке

Спасатели МЧС провели обследование акватории у Токаревского маяка во Владивостоке, где ранее сел на мель теплоход «Русский Восток». По результатам проверки утечки нефтепродуктов не выявлено. Информацию предоставило Главное управление МЧС Российской Федерации по Приморскому краю.

«Сегодня утром в целях обследования акватории на место были направлены спасатели МЧС России. Утечки нефтепродуктов не зафиксировано. Ситуация по снятию с мели сухогруза находится на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю», — уточнили в ведомстве.

Тем временем следователи выясняют причины посадки теплохода «Русский Восток» на мель. Проверку ведут по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Теплоход сорвало с якорной точки в Амурском заливе. После этого его отнесло в сторону Токаревского маяка, где судно оказалось на мели. На борту в момент происшествия не было ни экипажа, ни груза. Люди не пострадали, загрязнения акватории специалисты не обнаружили.