СК начал проверку посадки теплохода на мель у Токаревского маяка во Владивостоке

Следователи выясняют причины посадки теплохода «Русский Восток» на мель у Токаревского маяка во Владивостоке. Проверку ведут по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)», — говорится в сообщении.

Теплоход сорвало с якорной точки в Амурском заливе. После этого его отнесло в сторону Токаревского маяка, где судно оказалось на мели.

На борту в момент происшествия не было ни экипажа, ни груза. Люди не пострадали, загрязнения акватории специалисты не обнаружили. Размер возможного ущерба сейчас устанавливают.

Следователям также предстоит установить причины происшествия и проверить обстоятельства стоянки судна.

Во Владивостоке 8 сентября действует штормовой ветер. По данным городской администрации, порывы достигают 26 метров в секунду. Коммунальные службы убирают с улиц поваленные деревья и ветки, а жителям советуют избегать открытых участков, мостов и мест рядом с высотными зданиями.

Ранее сообщалось, что теплоход «Русский Восток» без экипажа и груза сорвался с якоря в Амурском заливе и сел на мель возле Токаревского маяка. Ещё в июне Приморская транспортная прокуратура потребовала через суд обязать владельца обеспечить безопасную стоянку теплохода. Иск пока находится на рассмотрении. После происшествия надзорное ведомство проверяет действия уполномоченных органов и контролирует ситуацию.