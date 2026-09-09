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Опубликовано 9 сентября, 10:49

Шаурма с видом на море: Во Владивостоке придумали новую жизнь для севшего на мель сухогруза

Во Владивостоке предложили открыть кафе на севшем на мель сухогрузе

Обложка © Telegram/ Дальневосточная транспортная прокуратура

Обложка © Telegram/ Дальневосточная транспортная прокуратура

Севший на мель возле Токаревского маяка сухогруз «Русский Восток» предложили превратить в необычную точку общепита. С такой идеей к властям Владивостока и Приморья обратилась местная сеть стритфуда «Еда и точка» в своём телеграм-канале.

Предприниматели просят не убирать судно, а передать его в аренду под новый филиал. На борту хотят продавать шаурму, лонг-доги и кофе, а палубу предлагают использовать как террасу с видом на море.

«У нас главный вопрос: зачем убирать корабль, если можно открыть самую необычную точку питания во Владивостоке?» — заявили авторы инициативы.

Сеть также призвала жителей поддержать идею. О реакции городских или краевых властей на предложение пока не сообщалось.

«Русский Восток» оказался у Токаревского маяка утром 8 сентября. Пустое судно без экипажа сорвалось с якорной стоянки в Амурском заливе во время сильного ветра и село на мель.

После этого сухогруз быстро превратился в стихийную фотозону: к берегу начали приезжать жители и туристы. Окончательное решение о дальнейшей судьбе судна пока не принято.

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После происшествия спасатели обследовали акваторию возле сухогруза. В МЧС сообщили, что утечки нефтепродуктов не обнаружено, а ситуация со снятием «Русского Востока» с мели остаётся на контроле ведомства.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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