В Томске шестилетний йоркширский терьер по кличке Бостон погиб во время попытки извлечь застрявшее в пищеводе лакомство. По словам владельцев, ветеринары четыре дня не могли обнаружить инородное тело, пока состояние питомца стремительно ухудшалось. Хозяева обвиняют клинику VetHelpPro в несвоевременной диагностике, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Томске йорк не пережил операцию после четырёх дней лечения. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Всё началось 6 ноября, когда Бостон подавился сушёным сухожилием. Владельцы сразу привезли его к ветеринарам, однако первый рентген ничего не показал. Вместо проблемы с пищеводом врачи диагностировали расширение желудка, удалили скопившиеся газы и на следующий день отпустили собаку домой.

Но лучше псу не стало. Как рассказывают хозяева, Бостон тяжело дышал, дрожал, перестал есть и почти не мог передвигаться. При повторном обращении ветеринары заподозрили гастрит и панкреатит. Собаке ставили капельницы и давали обезболивающие, после чего снова выписали.

За два дня питомец потерял почти 15% веса — с 1,7 до 1,46 килограмма. Несмотря на ухудшение состояния, причину недомогания, по словам владельцев, установить не удавалось. Хозяева утверждают, что один из повторных рентгенов даже не отправили на описание, а пищевод так и не обследовали должным образом.

Лишь 10 ноября очередной снимок выявил застрявшее сухожилие. Ветеринары попытались извлечь его с помощью эндоскопа, однако во время процедуры у Бостона остановилось сердце. Спасти животное не удалось.

Владельцы убеждены, что трагедии можно было избежать, если бы причину ухудшения состояния обнаружили раньше. По их словам, представители клиники выразили соболезнования, но не признали ответственности за случившееся.