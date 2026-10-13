«Четыре года без секса»: Хлои Кардашьян ошарашила семью неожиданным признанием

42-летняя Хлои Кардашьян призналась, что уже четыре года не вступает в интимные отношения и пока не собирается менять свою жизнь ради случайного романа. Откровение прозвучало в новом выпуске семейного реалити-шоу «Кардашьян», где сёстры обсуждали личную жизнь и возможное возвращение к бывшим партнёрам. Об этом пишет Dayli Mail.

По словам телезвезды, к концу 2025 года её перерыв в сексуальной жизни достиг четырёх лет. При этом сама Хлои не видит в своём положении проблемы. Гораздо больше оно беспокоит окружающих, которые регулярно интересуются, когда она снова начнёт встречаться с мужчинами.

Особенно удивляется её друг и стилист Крис Эпплтон. Кардашьян пошутила, что тот каждый раз реагирует на признание так, словно с ней происходит что-то невероятное. В разговор вмешалась и старшая сестра Ким, предложившая не искать нового мужчину, а ненадолго возобновить отношения с кем-нибудь из прежних возлюбленных.

Однако Хлои сразу отвергла эту идею. Она дала понять, что возвращаться к мужчинам из прошлого не намерена, поскольку ни один из них не вызывает у неё желания повторить прежний опыт.

Разговор принял ещё более неожиданный оборот, когда мать семейства Крис Дженнер предложила Эпплтону самому составить Хлои компанию. Стилист в шутку согласился, но телезвезда не проявила интереса к такому варианту.

Кардашьян объяснила, что отсутствие близости связано исключительно с её собственным выбором. Она не сомневается, что при желании могла бы найти партнёра, но сейчас не испытывает такой потребности.

После расставания с баскетболистом Тристаном Томпсоном в 2021 году Хлои сосредоточилась на воспитании детей и личных проектах. У бывшей пары двое общих детей — дочь Тру и сын Татум. При этом звезда не исключает новых отношений в будущем, но возвращаться к ним только из-за давления окружающих не собирается.

В июле семья Кардашьян пережила смерть Мэри Джо Шеннон — бабушки Ким и Хлои. Как сообщал Life.ru 18 июля, Ким столкнулась с критикой после публикации фотографий с отдыха в день смерти родственницы. Телезвезда объяснила, что пост был запланирован заранее, а последние дни жизни бабушки она провела рядом с матерью Крис Дженнер и другими близкими.