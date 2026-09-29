Четыре крупных ж/д вокзала эвакуировали в Нидерландах из-за подозрительных сумок

Сразу четыре крупных железнодорожных вокзала в Нидерландах частично эвакуировали после обнаружения оставленных без присмотра сумок. Ограничения затронули станции в Роттердаме, Утрехте, Харлеме и Дордрехте. Об этом сообщил портал NU.nl.

В Утрехте правоохранители оцепили главный зал и часть платформ. Для проверки подозрительного багажа на место вызвали специалистов по взрывчатым веществам. Позднее вокзалы в Утрехте, Роттердаме и Дордрехте вновь открыли. Опасных предметов в обнаруженных сумках специалисты не нашли.

На фоне инцидентов полиция задержала двух человек в Утрехте по подозрению в нарушении общественного порядка. Ещё о двух задержаниях сообщалось в Харлеме. Связаны ли четыре эпизода между собой, пока не установлено. Проверки продолжаются.

Ранее Life.ru рассказывал о массовых сбоях железнодорожного сообщения в Нидерландах, где на путях находили намеренно оставленные посторонние предметы. Система безопасности стала определять отдельные свободные участки как занятые составами, из-за чего светофоры автоматически переключались на запрещающий сигнал, а поезда останавливались или снижали скорость.