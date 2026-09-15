В Нидерландах допустили диверсию после массовых задержек поездов

Масштабные перебои с движением поездов произошли утром 15 сентября в центральной и восточной частях Нидерландов. Железнодорожный оператор ProRail заявил о саботаже после обнаружения намеренно размещённых на путях посторонних предметов.

Проблемы начались около 05:30 по местному времени. Система безопасности стала определять отдельные свободные участки как занятые составами, поэтому светофоры автоматически переключались на запрещающий сигнал, а поезда останавливались либо снижали скорость.

Сильнее всего сбой затронул направления вокруг Зволле, Девентера и Амерсфорта. Пассажиров предупредили об отменах, серьёзных задержках и увеличении времени в пути.

По данным ProRail, на железнодорожной инфраструктуре обнаружили трубы и другие предметы, которые были размещены там намеренно. Неизвестно, кто мог стоять за произошедшим и каковы мотивы предполагаемых диверсантов.

Нарушения затронули и несколько железнодорожных переездов, что создало проблемы для автомобильного движения. Сотрудники инфраструктурного оператора убирают посторонние предметы и постепенно возвращают участки в эксплуатацию.

Расследованием обстоятельств случившегося занимаются правоохранительные органы. Точные сроки полного восстановления движения пока не назывались.

Ранее Life.ru рассказывал о диверсии на железной дороге между Кёльном и Дюссельдорфом. Тогда после поджога кабелей движение поездов на одном из важнейших участков Германии оказалось нарушено, а ответственность за произошедшее взяли на себя леворадикалы.