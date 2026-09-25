Четыре лапы, три пересадки и 105 километров: Собака Белка самостоятельно добралась до Тольятти ради хозяйки

Собака по кличке Белка самостоятельно преодолела 105 километров на общественном транспорте, пока её хозяйка находилась в больнице. Об удивительном путешествии из Кинеля в Тольятти с пересадкой в Самаре рассказало медиаагентство «Самара 450».

Перед госпитализацией женщина оставила питомице еду и воду во дворе частного дома. Однако Белка прогрызла поликарбонат под воротами и выбралась на улицу. Вскоре она оказалась в автобусе № 126, водитель которого позднее рассказал, что четвероногая пассажирка вышла у железнодорожного вокзала.

На этом приключения не закончились. Собака села на электричку до станции Водинская, немного погуляла, а затем пересела на другой поезд, следовавший в Тольятти. Там её заметили на станции и временно приютили.

Волонтёры, участвовавшие в поисках, удивились сообразительности беглянки. Вернуть её владелице лично решила начальник участка № 1. В итоге Белка благополучно добралась домой, поела, немного поспала и теперь отдыхает после долгой дороги.

Ранее сообщалось, что собака по кличке Буся, которая пропала в районе Крымского моста, была обнаружена спустя полтора месяца в Краснодаре. Питомец прошёл около двухсот километров, прежде чем оказался возле одного из жилых комплексов города. Поиски шли больше месяца, но точные обстоятельства исчезновения так и остались неизвестны. Буся могла потеряться до переезда через мост, на нём самом или уже после пересечения пролива.