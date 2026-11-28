Российские военные поразили четыре железнодорожных локомотива, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники для ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Три единицы железнодорожной техники попали под удар в районе станции «Днепропетровск». Ещё один локомотив поразили возле станции «Коростень» в Житомирской области. В той же сводке ведомство сообщило об ударе по объекту в Харьковской области.

Железнодорожная техника уже становилась целью российских атак в ноябре. Так, 23 ноября Минобороны сообщило о поражении двух локомотивов возле станции Днепродзержинск в Днепропетровской области. По данным ведомства, они также перевозили вооружение и военную технику для украинской армии.