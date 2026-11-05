Четырёх тигрят, которых пытались незаконно вывезти из района Донецка, спасли и доставили в подмосковный парк-приют «Земля прайда». Двое малышей находятся в крайне нестабильном состоянии, сообщили сотрудники центра.

Четырёх тигрят из Донецка вывезли на лечение в Московскую область. Видео © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

«Теперь, если малыши выживут, у них будет шанс начать жить нормальную жизнь, а не позируя в фотостудиях, или, как Тайсон, быть куклой для развлечений», — рассказали в приюте.

По информации специалистов, тигрят пытались вывезти в неизвестном направлении. После спасения для животных организовали срочную поездку в Подмосковье, где им смогут обеспечить необходимый уход и лечение.

Особое беспокойство вызывают двое детёнышей. У них наблюдаются сильная диарея, выраженная слабость и начальные признаки истощения. Сотрудники центра признают, что впереди сложное лечение, а прогноз пока остаётся неопределённым.

К счастью, все четверо тигрят пережили дорогу и благополучно добрались до приюта. Теперь специалисты готовятся к длительной восстановительной терапии, которая должна помочь ослабленным животным. В «Земле прайда» поблагодарили Росприроднадзор за всестороннюю поддержку спасательной операции, а также всех, кто помогал с перевозкой детёнышей.

«Мы не знаем, сколько сил и времени потребуется, но знаем одно: мы сделаем всё возможное, чтобы каждый из них выжил. Будем бороться за эти четыре маленькие жизни до конца», — подчеркнули сотрудники приюта.