Четыре маленьких жизни на грани: Спасённых под Донецком тигрят привезли в Подмосковье
Четырёх тигрят спасли от незаконного вывоза из Донецка и доставили в приют
Обложка © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА
Четырёх тигрят, которых пытались незаконно вывезти из района Донецка, спасли и доставили в подмосковный парк-приют «Земля прайда». Двое малышей находятся в крайне нестабильном состоянии, сообщили сотрудники центра.
Четырёх тигрят из Донецка вывезли на лечение в Московскую область. Видео © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА
«Теперь, если малыши выживут, у них будет шанс начать жить нормальную жизнь, а не позируя в фотостудиях, или, как Тайсон, быть куклой для развлечений», — рассказали в приюте.
По информации специалистов, тигрят пытались вывезти в неизвестном направлении. После спасения для животных организовали срочную поездку в Подмосковье, где им смогут обеспечить необходимый уход и лечение.
Особое беспокойство вызывают двое детёнышей. У них наблюдаются сильная диарея, выраженная слабость и начальные признаки истощения. Сотрудники центра признают, что впереди сложное лечение, а прогноз пока остаётся неопределённым.
К счастью, все четверо тигрят пережили дорогу и благополучно добрались до приюта. Теперь специалисты готовятся к длительной восстановительной терапии, которая должна помочь ослабленным животным. В «Земле прайда» поблагодарили Росприроднадзор за всестороннюю поддержку спасательной операции, а также всех, кто помогал с перевозкой детёнышей.
«Мы не знаем, сколько сил и времени потребуется, но знаем одно: мы сделаем всё возможное, чтобы каждый из них выжил. Будем бороться за эти четыре маленькие жизни до конца», — подчеркнули сотрудники приюта.
Ранее Life.ru сообщал о спасении семимесячной тигрицы, найденной российскими военнослужащими в посёлке Алексеево-Дружковка в ДНР. Вольер с детёнышем обнаружили бойцы 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Сначала животное эвакуировали в Донецк, а затем передали в Ставропольский зоопарк, где для него подготовили отдельный вольер. Маленькую хищницу взяла под опеку взрослая тигрица.