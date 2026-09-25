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Опубликовано 25 сентября, 16:44

Спасённого в зоне СВО тигрёнка передали в Ставропольский зоопарк

Обложка © Telegram / Администрация города Ставрополя

Обложка © Telegram / Администрация города Ставрополя

Семимесячную тигрицу, которую российские военнослужащие обнаружили при освобождении посёлка Алексеево-Дружковка в ДНР, передали в Ставропольский зоопарк. Сейчас животное проходит карантин и привыкает к новому месту.

Вольер с тигрёнком нашли военнослужащие 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Сначала хищницу эвакуировали в Донецк, а затем доставили в Ставрополь. В зоопарке сообщили, что это девочка возрастом около семи месяцев. Сейчас её кормит взрослая тигрица.

Посетители смогут увидеть новую обитательницу после того, как завершится обязательный карантин и животное адаптируется к условиям зоопарка.

«Для маленькой тигрицы, которой примерно 7 месяцев, подготовили отдельный вольер. Проведать тигренка жители и гости Ставрополя смогут в конце осени, когда завершится карантин и она освоится на новом месте», — говорится в сообщени.

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Наталья Афонина
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