Спасённого в зоне СВО тигрёнка передали в Ставропольский зоопарк

Семимесячную тигрицу, которую российские военнослужащие обнаружили при освобождении посёлка Алексеево-Дружковка в ДНР, передали в Ставропольский зоопарк. Сейчас животное проходит карантин и привыкает к новому месту.

Вольер с тигрёнком нашли военнослужащие 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Сначала хищницу эвакуировали в Донецк, а затем доставили в Ставрополь. В зоопарке сообщили, что это девочка возрастом около семи месяцев. Сейчас её кормит взрослая тигрица.

Посетители смогут увидеть новую обитательницу после того, как завершится обязательный карантин и животное адаптируется к условиям зоопарка.

«Для маленькой тигрицы, которой примерно 7 месяцев, подготовили отдельный вольер. Проведать тигренка жители и гости Ставрополя смогут в конце осени, когда завершится карантин и она освоится на новом месте», — говорится в сообщени.

Ранее Life.ru рассказывал о переезде молодой тигрицы Агафьи из Хабаровского края в Ленинградский зоопарк. Её вместе с матерью и другим детёнышем ранее изъяли из дикой природы после обнаружения травмированной взрослой тигрицы. Специалисты решили, что возвращение животных в естественную среду может быть опасным для их жизни.