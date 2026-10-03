Четыре медведя вышли на трассу Долинск — Быков на Сахалине

Четыре медведя оказались на дороге в Долинске Сахалинской области, в связи с чем водителей предупредили об опасности на трассе. Об этом сообщает издание «Сахалин и Курилы».

Зверей заметили на маршруте в сторону села Быков. Трое из них выскочили перед проезжающими автомобилями возле Горбатого моста через ручей Суходол. Один из медведей в этот момент находился у края дороги. Очевидцы успели снять происходящее на видео. Вскоре все четыре медведя ушли с трассы и скрылись в лесу.

А ранее в Архангельске медведь повадился приходить на кладбище «Южная Маймакса» и раскапывать свежие захоронения. После жалоб горожан на территории установили фотоловушки и вышку для наблюдения за хищником. По словам настоятеля расположенного на кладбище храма-часовни «Споручница грешных», первыми тревогу забили родственники людей, чьи могилы оказались повреждены. Самого зверя пока никто не видел — на территории находят только его отчётливые следы.