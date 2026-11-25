В Кирове скончался 19-летний Савелий Ситников, получивший тяжёлые ранения при летней ракетной атаке на предприятие. Печальную новость сообщила пресс-служба правительства области.

Юноша умер 23 ноября после четырёх месяцев борьбы за жизнь. Он учился в Кировском авиационном техникуме по специальности «Технология машиностроения», а летом устроился на завод. Там молодой человек зарекомендовал себя как ответственный и внимательный сотрудник, стремившийся развиваться в выбранной профессии.

Губернатор Александр Соколов направил семье погибшего телеграмму с соболезнованиями. Глава региона назвал случившееся невосполнимой потерей не только для родных, но и для всего студенческого сообщества и трудового коллектива. Он поручил подготовить документы для посмертного представления Ситникова к государственной награде. Прощание состоится 26 ноября в Мурыгино.

Напомним, ракетному удару промышленный объект подвергся 24 июля. По первоначальным данным властей, погибли шесть человек, ещё 26 получили ранения. Возникший на территории производства пожар ликвидировали. Впоследствии специалисты восстановили подачу электричества и воды, а также приступили к обследованию близлежащих жилых домов. В день трагедии в больницах оставались 12 пострадавших, причём состояние троих из них оценивалось как тяжёлое и крайне тяжёлое.