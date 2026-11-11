В Персидском заливе атаковали нефтяной супертанкер под флагом Либерии. В результате попадания снаряда пострадали четыре моряка, включая гражданина Индии. Об этом сообщил министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал в соцсети X.

Инцидент произошёл 10 ноября с судном MT Fujairah Energy, относящимся к классу VLCC — особо крупным нефтяным танкерам. В момент удара оно следовало из Эр-Рувайса в Дубай. Среди находившихся на борту моряков были шестеро индийцев.

По словам министра, травмы получили четыре человека. Один из пострадавших оказался гражданином Индии. Его повреждения оцениваются как незначительные. Мужчину доставили на берег для дополнительного медицинского обследования.

«Остальные 18 членов экипажа, включая 5 индийских моряков, находятся в безопасности», — подчеркнул Соновал.

Глава ведомства заверил, что власти продолжают контролировать ситуацию и взаимодействуют с компанией, эксплуатирующей танкер. Основное внимание уделяется состоянию пострадавших, оказанию необходимой помощи и обеспечению безопасности остальных членов команды.