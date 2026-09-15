Четыре моряка пострадали при утечке хладагента на судне в Республике Корея

Четверо граждан России пострадали из-за утечки хладагента на рыболовном судне «Калтан» в южнокорейском Пусане. Один из них находится в тяжёлом состоянии, сообщили в Генконсульстве РФ.

Авария произошла 15 сентября около 08:37 по местному времени в порту Камчхон. Инцидент случился непосредственно на борту российского судна. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Других подробностей пока не приводится.

Генконсульство России поддерживает постоянную связь с капитаном «Калтана» и местными властями. Причины утечки хладагента на данный момент не уточняются.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и около 50 пострадали из-за утечки аммиака на химическом предприятии в провинции Басра на юге Ирака. Инцидент произошёл на заводе по производству удобрений в районе Хор аз-Зубайр. Спасатели вывели с территории предприятия десять работников. Остальных пострадавших доставили в ближайшее медицинское учреждение с признаками отравления и удушья.