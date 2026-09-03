Четыре прокола в день: Как россиянин проехал 10 тысяч километров по Африке на BMX

Путешественник Сергей Харитонов проехал всю Африку на BMX, за 6,5 месяца преодолев 10 тысяч километров, на протяжении которых на дороге постоянно что-то случалось. В интервью «Чемпионату» он рассказал о главных трудностях маршрута.

«Шины прокалывал часто, латание камер стало чуть ли не вторым любимым занятием после езды. Иногда такое происходило до четырёх раз в день: только сделал камеру, опять поймал какой-нибудь железный «волос» на дороге», — поделился блогер.

Со временем он начал использовать камеры с гелем внутри — это заметно помогало, хотя полностью проблему не решало. При этом сам велосипед, по словам Харитонова, показал себя отлично.

В путешествии у него было два байка. Первый прослужил от Марокко до Дакара, но его пришлось оставить: за перевозку в Кению просили €100, что составляло примерно 9700 рублей. Вместо него блогер купил новый велосипед за $100 — около 8500 рублей — уже на месте.

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