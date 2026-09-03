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Опубликовано 3 сентября, 12:40

Четыре прокола в день: Как россиянин проехал 10 тысяч километров по Африке на BMX

Россиянин Сергей Харитонов проехал 10 тыс. км по Африке на BMX за 6,5 месяца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Путешественник Сергей Харитонов проехал всю Африку на BMX, за 6,5 месяца преодолев 10 тысяч километров, на протяжении которых на дороге постоянно что-то случалось. В интервью «Чемпионату» он рассказал о главных трудностях маршрута.

«Шины прокалывал часто, латание камер стало чуть ли не вторым любимым занятием после езды. Иногда такое происходило до четырёх раз в день: только сделал камеру, опять поймал какой-нибудь железный «волос» на дороге», — поделился блогер.

Со временем он начал использовать камеры с гелем внутри — это заметно помогало, хотя полностью проблему не решало. При этом сам велосипед, по словам Харитонова, показал себя отлично.

В путешествии у него было два байка. Первый прослужил от Марокко до Дакара, но его пришлось оставить: за перевозку в Кению просили €100, что составляло примерно 9700 рублей. Вместо него блогер купил новый велосипед за $100 — около 8500 рублей — уже на месте.

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Юрий Лысенко
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