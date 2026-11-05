Страны Евросоюза столкнулись с новыми разногласиями из-за необходимости найти дополнительные 70 миллиардов евро для Украины на 2027 год. Четыре государства уже отказались участвовать в финансировании нового кредита, а споры о расходах самого объединения осложняют поиск компромисса. Об этом пишет европейское издание Rapporteur.

По информации журналистов, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария не намерены брать на себя дополнительные финансовые обязательства ради поддержки Киева. При этом в Брюсселе опасаются, что в следующем году число противников новых расходов может увеличиться.

Проблема возникла на фоне запроса украинских властей на дополнительные 70 миллиардов евро. Эта сумма необходима сверх уже предусмотренного финансирования, включая действующую кредитную программу ЕС на 90 миллиардов евро, рассчитанную на 2026–2027 годы.

Еврокомиссия изучает возможные способы закрыть образовавшийся дефицит. Одним из вариантов считается новый кредит за счёт совместных заимствований. При этом Евросоюз рассчитывает покрыть примерно две трети дополнительных потребностей Украины, а оставшиеся средства привлечь от других международных партнёров.

Переговоры осложняет подготовка долгосрочного бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Одни государства добиваются сокращения расходов, тогда как другие требуют сохранить финансирование сельского хозяйства и регионального развития. На этом фоне необходимость выделять новые миллиарды Киеву становится дополнительным предметом споров.

Ситуацию усугубляет приближение выборов в ряде европейских стран. Дипломаты допускают, что предстоящие кампании затруднят согласование новых финансовых обязательств, поскольку национальным правительствам придётся учитывать настроения избирателей.

Обсудить варианты поддержки Украины европейские лидеры намерены на специальном саммите 26–27 ноября в Брюсселе. К этому времени Еврокомиссия должна представить предложения по поиску денег. Если договориться не удастся, обсуждение может продолжиться на декабрьском заседании Европейского совета.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия предложила выделить Украине 45 миллиардов евро на 2027 год. Решение касается оставшейся части ранее согласованного кредита ЕС на 90 миллиардов евро. Из этой суммы 31,7 миллиарда предполагается направить на военные нужды, ещё до 13,3 миллиарда — на поддержку украинского бюджета.