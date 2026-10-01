Четыре суббоеприпаса против опор: Военэксперт оценил эффективность «режущих» БПЛА в зоне СВО

Так называемые режущие боеприпасы — беспилотники с особой кумулятивно-режущей боевой частью — могут использоваться не только для ударов по опорам линий электропередачи, но и для уничтожения несущих конструкций мостов. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.ru» пояснил, что такие дроны эффективны против средних и крупных мостовых сооружений, а также против зданий, превращенных в укрепленные опорные пункты, откуда ведётся огонь.

По его словам, применение подобных средств позволяет нейтрализовать ключевые элементы инфраструктуры без использования тяжёлых авиабомб или ракет. Кнутов разъяснил принцип действия «режущего» боеприпаса: он представляет собой беспилотник, несущий четыре суббоеприпаса, которые при подрыве формируют направленные кумулятивные струи, способные разрезать металлические конструкции, включая опоры ЛЭП и стальные элементы мостов.

Эксперт провёл историческую параллель с графитовыми бомбами, которые американцы применяли в 1999 году против Югославии для вывода из строя энергетической инфраструктуры. Однако, в отличие от сложных и дорогих в разработке графитовых боеприпасов, российские ВС РФ выбрали более простой и технологически доступный путь адаптации кумулятивных технологий под задачи беспилотной авиации.

Напомним, ранее советник Владимира Зеленского заявил о первом применении ВС РФ «режущего» боеприпаса. По его словам, новый боеприпас предназначен прежде всего для поражения высоковольтных опор и металлических конструкций мостов.