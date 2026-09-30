«Поганая новость»: Советник Зеленского Флеш жалуется на новые боеприпасы ВС РФ

Российские войска впервые применили реактивный беспилотник с особой кумулятивно-режущей боевой частью. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

По его словам, новый боеприпас предназначен прежде всего для поражения высоковольтных опор и металлических конструкций мостов. Бескрестнов утверждает, что КРСН состоит из основного заряда массой 40 кг и четырёх отдельных поражающих модулей.

«Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд кумулятивно-режущей специальной нагрузки», — написал советник Зеленского.

Бескрестнов предположил, что подобные боеприпасы могут использоваться для ударов по важным высоковольтным линиям электропередачи.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине признали сложности с перехватом новых российских реактивных беспилотников. Сергей Бескрестнов тогда заявлял, что существующие украинские реактивные дроны-перехватчики не смогут полностью решить задачу борьбы с новыми БПЛА. Речь, в частности, шла о беспилотниках «Герань-4» и «Герань-5».