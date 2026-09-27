Четырёх медведей ликвидировали за сутки в Забайкальском крае

Четыре медведя, угрожавших людям, застрелены в Забайкалье за минувшие сутки. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Забайкальского края.

В ведомстве рассказали, что мобильные группы ликвидировали хищников. Принятые меры позволили устранить угрозу дальнейших опасных встреч жителей с медведями.

Охотоведы оперативно выезжали на места появления животных. Они оценивали обстановку и принимали необходимые меры. Решения были направлены прежде всего на защиту жизни и здоровья людей и недопущение опасных ситуаций.

В министерстве напомнили, что для оперативного реагирования на выходы диких животных в регионе сформировано 85 мобильных групп. К работе привлечено 275 охотников.

Ранее стало известно, что в Забайкалье медведь напал на работника охотничьего хозяйства. Инцидент произошёл возле села Черемхово в Красночикойском округе. Мужчина находился на берегу реки по личным делам, когда из кустов неожиданно появился зверь. В ведомстве подчеркнули, что человек нападение не провоцировал. Пострадавший получил травмы, не угрожающие жизни. Переломов и других тяжёлых повреждений у него нет.