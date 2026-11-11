Четырёхлетняя девочка погибла после падения из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома в центре Москвы. Трагедия произошла в Большом Кондратьевском переулке. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Четырёхлетняя девочка погибла при падении с восьмого этажа в центре Москвы. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Из окна квартиры 8-го этажа жилого дома в Большом Кондратьевском пер. выпал малолетний ребенок. Девочка 2022 г.р. скончалась», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в момент происшествия ребёнок находился дома с отцом. Мужчина оставил дочь без присмотра, после чего девочка выпала из окна. От полученных травм она скончалась. Столичная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств трагедии. Правоохранителям предстоит выяснить, как ребёнок оказался у окна и что непосредственно предшествовало падению.

Ранее Life.ru сообщал о гибели годовалого мальчика, выпавшего с 23-го этажа жилого дома в Москве. Трагедия произошла на Новочерёмушкинской улице 1 октября. По предварительным данным прокуратуры, ребёнок также ненадолго остался без присмотра взрослых.