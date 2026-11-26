Четырёхмесячная девочка пострадала от удара током при контакте с гирляндой в подмосковном Домодедове. О случившемся сообщил источник РЕН ТВ.

Малышка схватилась рукой за электрическое украшение и получила травму. Ребёнка госпитализировали с ожогом правой кисти первой степени. Состояние маленькой пациентки врачи оценивают как средней степени тяжести.

Что именно привело к удару током и была ли гирлянда исправна, пока неизвестно.

Особую опасность для маленьких детей представляют электрические украшения с повреждённой изоляцией проводов. Гирлянды необходимо размещать вне досягаемости малышей, а при обнаружении дефектов следует немедленно отключить устройство от сети и прекратить его использование.

Напомним, 26 августа в подмосковном Подольске семилетнюю девочку ударило током от холодильника с мороженым в магазине. После случившегося школьницу доставили в больницу и поместили в реанимацию для наблюдения за её состоянием. Родители пострадавшей обратились в полицию.