Девятилетняя девочка погибла от удара током в посёлке Поплевинский Скопинского округа Рязанской области. Ребёнок получил смертельный разряд электричества, предположительно прикоснувшись к оборванному проводу, который находился под напряжением. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По предварительной версии, девочка могла случайно схватиться за оголённый провод. Смерть наступила мгновенно, спасти ребёнка не удалось.

Жители посёлка рассказали, что состояние местных электросетей давно вызывает тревогу. По их словам, провода свисают со столбов и зданий, а некоторые лежат прямо на земле. Люди опасаются, что подобное происшествие может повториться.

Как выяснил РЕН ТВ, после гибели дочери её мать обратилась в местную администрацию. Однако женщине ответили, что линии электропередачи не относятся к зоне ответственности муниципальных властей. В «Россетях», по данным телеканала, сообщили, что не знают о случившемся.

Близкие погибшей утверждают, что после трагедии оборванные провода быстро убрали. При этом вопрос о том, кто должен был следить за безопасностью электросетей, остаётся открытым.

По факту смерти девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели 11-летнего российского школьника от удара током в пятизвёздочном отеле Египта. Мальчик упал на газон, где, по словам очевидцев, находился электрический кабель под напряжением. Его друг попытался помочь, но тоже получил удар током и попал в реанимацию. Позднее египетские следователи допросили трёх сотрудников гостиницы. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и проверяют соблюдение требований безопасности.