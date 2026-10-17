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Опубликовано 17 октября, 16:56

Работников 5-звёздочного отеля в Египте допросили после гибели ребёнка из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twabian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twabian

Прокуратура Шарм-эш-Шейха допросила трёх сотрудников отеля Swissotel после гибели 11-летнего россиянина. Среди них — операционный директор гостиницы, сообщил РИА «Новости» источник в ведомстве.

С его слов, показания также дали руководители инженерного департамента и отдела безопасности и охраны труда. После допросов всех троих освободили на время расследования. Следствие выясняет обстоятельства гибели мальчика и то, как электрический кабель оказался на территории гостиницы. Сейчас весь отель проверяют на соблюдение требований безопасности.

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Напомним, ребёнок получил смертельный удар током после того, как спрыгнул с гамака возле деревьев с подсветкой. Другой школьник попытался помочь ему и также пострадал — его госпитализировали с нарушениями работы сердца. Посольство России в Каире подтвердило гибель мальчика. Дипломаты взаимодействуют с египетскими властями и помогают родителям оформить документы для возвращения тела сына на родину.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и выяснении их обстоятельств — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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