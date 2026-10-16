Посольство России подтвердило гибель 11-летнего мальчика в египетском отеле

Посольство России в Каире подтвердило гибель 11-летнего мальчика из РФ, который умер 14 октября во время отдыха в египетском Шарм-эш-Шейхе. Российские дипломаты уже связались с местными властями и помогают родственникам ребёнка решить необходимые вопросы.

«В связи с трагическим инцидентом 14 октября в Шарм-эш-Шейхе, в результате которого скончался несовеннолетний российский гражданин, сообщаем, что Генеральное консульство России вовлечено в решение необходимых вопросов с местными властями», — говорится в сообщении посольства.

Сотрудники российского диппредставительства помогают родителям погибшего оформить документы для возвращения тела на родину. По информации посольства, никаких искусственных препятствий при решении этих вопросов дипломаты не обнаружили.

Генконсульство России также взаимодействует с египетской прокуратурой и другими государственными структурами. Представители дипмиссии принесли соболезнования близким мальчика и заверили, что продолжат помогать семье.

Ранее Life.ru сообщал, что 11-летний ребёнок из Москвы погиб от удара электрическим током на территории пятизвёздочного отеля в Шарм-эш-Шейхе. Мальчик получил смертельную травму после контакта с кабелем, который находился на газоне. Его друг попытался прийти на помощь, но тоже пострадал. Врачи поместили второго ребёнка в реанимацию. Семья приехала из Москвы на отдых в отель Swissotel Sharm El Sheikh.