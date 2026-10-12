Четырём российским гимнастам выдали визы на чемпионат мира в Нидерландах

Четыре российских гимнаста получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. Разрешения на въезд выдали Алёне Глотовой, Даниелу Маринову, Сергею Найдину и Арсению Духно, сообщила РИА «Новости» бывший старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«На данный момент дали визы только части спортсменов. Завтра и послезавтра обещают выдать остальные. Дали визы Глотовой, Маринову, Найдину и Духно. Также уже выдали визы большинству тренеров», — рассказала Родионенко.

Ранее Федерация гимнастики России пожаловалась, что за два дня до запланированного вылета спортсмены национальной команды ещё не получили визы для поездки на турнир. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября. На соревнованиях разыграют путёвки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.