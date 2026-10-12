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Регион
Опубликовано 12 октября, 18:51

Четырём российским гимнастам выдали визы на чемпионат мира в Нидерландах

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Четыре российских гимнаста получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. Разрешения на въезд выдали Алёне Глотовой, Даниелу Маринову, Сергею Найдину и Арсению Духно, сообщила РИА «Новости» бывший старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«На данный момент дали визы только части спортсменов. Завтра и послезавтра обещают выдать остальные. Дали визы Глотовой, Маринову, Найдину и Духно. Также уже выдали визы большинству тренеров», — рассказала Родионенко.

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Ранее Федерация гимнастики России пожаловалась, что за два дня до запланированного вылета спортсмены национальной команды ещё не получили визы для поездки на турнир. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября. На соревнованиях разыграют путёвки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

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Татьяна Миссуми
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