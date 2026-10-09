До вылета два дня: Российские гимнасты могут остаться без ЧМ из-за невыдачи виз

Российские гимнасты за два дня до вылета на чемпионат мира в Роттердаме всё ещё не получили визы в Нидерланды. Из-за этого команда рискует не успеть к началу соревнований, где разыграют первые командные квоты на Олимпиаду-2028. Об этом сообщила Федерация гимнастики России.

«Власти Нидерландов ставят под угрозу участие сборной России в отборе на Олимпийские игры 2028 года», — заявили в федерации.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября. Российская команда включена в официальные заявочные списки World Gymnastics. В сборную вошли в том числе Даниел Маринов, Сергей Найдин, Ангелина Мельникова и Виктория Листунова.

Документы на визы спортсмены подали после получения приглашений, однако к 9 октября информации о сроках их выдачи нет. Вылет сборной запланирован в ночь с 11 на 12 октября, а официальные тренировки начинаются уже 13 октября.

На турнире разыграют первые командные путёвки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Их получат по три лучшие мужские и женские команды.

Федерация гимнастики России уведомила о ситуации World Gymnastics и продолжает решать визовый вопрос совместно с МИД РФ и руководством международной федерации.

Ранее Life.ru сообщал, что ещё 22 сентября российские гимнасты не получили визы для поездки на чемпионат мира в Нидерландах. Тогда ФГР уже обращалась за содействием к организаторам турнира и World Gymnastics.

Пхожие проблемы с визами возникли у российских гимнастов перед чемпионатом Европы в Хорватии. За два дня до вылета разрешения на въезд не получили сразу несколько спортсменов, тренер и врач сборной. Позднее визы всё же выдали Ангелине Мельниковой, Анне Калмыковой, Лейле Васильевой и Алексею Усачёву, однако часть команды так и осталась без документов. Life.ru рассказывал, как решался визовый вопрос перед ЧЕ в Загребе.