Мельникова и Листунова поедут на ЧМ: Россия объявила состав сборной по гимнастике

Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова вошли в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике. Турнир пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября.

В женскую команду также включены Анна Калмыкова, Людмила Рощина и Алёна Глотова. Запасной заявлена Милана Каюмова.

Мужскую сборную представят Арсений Духно, Даниел Маринов, Илья Заика, Савелий Съедин и Сергей Найдин. Мухаммаджон Якубов вошёл в заявку в качестве запасного.

На чемпионате мира спортсмены будут бороться не только за медали. Сборные, которые займут первые три места в командных соревнованиях у мужчин и женщин, получат путёвки на Олимпиаду-2028 в США.

Российские гимнасты получили возможность вернуться на международные соревнования после решения World Gymnastics о снятии прежних ограничений. В августе Life.ru сообщал, что чемпионат Европы в Загребе стал первым крупным стартом для российских спортсменов после отмены ограничений, а соревнования одновременно служили отбором на чемпионат мира.