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Регион
Опубликовано 9 октября, 11:21

Мельникова и Листунова поедут на ЧМ: Россия объявила состав сборной по гимнастике

Мельникова и Листунова вошли в заявку сборной России на ЧМ

Ангелина Мельникова. Обложка © ТАСС / IPA / Sipa USA

Ангелина Мельникова. Обложка © ТАСС / IPA / Sipa USA

Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова вошли в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике. Турнир пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября.

В женскую команду также включены Анна Калмыкова, Людмила Рощина и Алёна Глотова. Запасной заявлена Милана Каюмова.

Мужскую сборную представят Арсений Духно, Даниел Маринов, Илья Заика, Савелий Съедин и Сергей Найдин. Мухаммаджон Якубов вошёл в заявку в качестве запасного.

На чемпионате мира спортсмены будут бороться не только за медали. Сборные, которые займут первые три места в командных соревнованиях у мужчин и женщин, получат путёвки на Олимпиаду-2028 в США.

Российские гимнасты пока не получили визы на чемпионат мира в Нидерландах
Российские гимнасты пока не получили визы на чемпионат мира в Нидерландах

Российские гимнасты получили возможность вернуться на международные соревнования после решения World Gymnastics о снятии прежних ограничений. В августе Life.ru сообщал, что чемпионат Европы в Загребе стал первым крупным стартом для российских спортсменов после отмены ограничений, а соревнования одновременно служили отбором на чемпионат мира.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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