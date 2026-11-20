Чихал я на ваш больничный: Что грозит больному сотруднику, который пришёл в офис
В ФНПР предупредили о наказании заболевшего сотрудника, который пришёл на работу
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россиян могут привлечь к административной или дисциплинарной ответственности за выход на работу во время болезни, если они сознательно создают угрозу заражения коллег. Об этом РИА «Новости» сообщили в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
«В том случае, если человек знал о своём заболевании, но сознательно пошёл на риск, создав угрозу заражения для окружающих, речь может идти о привлечении к административной или дисциплинарной ответственности», — пояснили в организации.
Административное наказание возможно при нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Закон обязывает граждан соблюдать предписанный режим лечения при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. При этом сам по себе выход на работу с насморком или кашлем ещё не означает автоматического штрафа — необходимо установить конкретное нарушение.
Дисциплинарное взыскание зависит от внутренних правил работодателя. Если сотрудник обязан уведомлять руководство о болезни или ухудшении самочувствия, но скрывает эту информацию, он рискует получить замечание или выговор. В ФНПР подчеркнули, что устанавливать соответствующие правила и обеспечивать безопасные условия труда должна сама компания.
Разъяснения профсоюзов прозвучали на фоне сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, после завершения школьных каникул число заболевших ОРВИ и гриппом вновь начало увеличиваться.
Ранее Life.ru сообщал, что за неделю в России зарегистрировали 608 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19. Из них более 2,8 тысячи пришлись непосредственно на грипп. Среди выявленных респираторных вирусов преобладали возбудители негриппозных инфекций, в том числе риновирусы и вирусы парагриппа. При этом общая заболеваемость оставалась в пределах сезонных значений.
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