Россиян могут привлечь к административной или дисциплинарной ответственности за выход на работу во время болезни, если они сознательно создают угрозу заражения коллег. Об этом РИА «Новости» сообщили в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«В том случае, если человек знал о своём заболевании, но сознательно пошёл на риск, создав угрозу заражения для окружающих, речь может идти о привлечении к административной или дисциплинарной ответственности», — пояснили в организации.

Административное наказание возможно при нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Закон обязывает граждан соблюдать предписанный режим лечения при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. При этом сам по себе выход на работу с насморком или кашлем ещё не означает автоматического штрафа — необходимо установить конкретное нарушение.

Дисциплинарное взыскание зависит от внутренних правил работодателя. Если сотрудник обязан уведомлять руководство о болезни или ухудшении самочувствия, но скрывает эту информацию, он рискует получить замечание или выговор. В ФНПР подчеркнули, что устанавливать соответствующие правила и обеспечивать безопасные условия труда должна сама компания.

Разъяснения профсоюзов прозвучали на фоне сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, после завершения школьных каникул число заболевших ОРВИ и гриппом вновь начало увеличиваться.

Ранее Life.ru сообщал, что за неделю в России зарегистрировали 608 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19. Из них более 2,8 тысячи пришлись непосредственно на грипп. Среди выявленных респираторных вирусов преобладали возбудители негриппозных инфекций, в том числе риновирусы и вирусы парагриппа. При этом общая заболеваемость оставалась в пределах сезонных значений.